Bursa Türk Bayraklarıyla donatıldı

21.01.2026 16:08  Güncelleme: 16:10
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağına yönelik saldırının ardından şehir genelinde bayrak uygulaması başlattı. Belediye binaları, BursaRay istasyonları ve otobüsler dahil tüm alanlar ay yıldızlı bayraklarla süslendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırının ardından kent genelinde tüm belediye alanlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Cumhuriyetimizin, milli birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biri olan Türk bayrağına yönelik çirkin saldırının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bayrak uygulaması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla belediye binaları, BursaRay istasyonları, belediye otobüsleri ve otoparklar dahil olmak üzere kuruma ait tüm alanlar ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Gerçekleştirilen uygulamayla Cumhuriyet'e ve Türk bayrağına verilen değer güçlü bir şekilde vurgulanırken, vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararına destek verdi. - BURSA

