Büyükşehir\'den vatandaşa sıcak çorba ikramı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayların manevi atmosferinde paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla her pazar sabahı farklı camilerde sıcak çorba ikram ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olan üç aylar boyunca her pazar sabahı kentin birçok camisinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Soğuk kış sabahlarında yapılan ikramla hem gönüller ısınıyor, hem de toplumsal dayanışma güçleniyor. Bursa'nın simge yapılarından olan Ulu Cami'de de BURFAŞ tarafından binlerce vatandaşa çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Sabah namazının ardından sıcak bir çorba içmenin kendilerine iyi geldiğini belirten Bursalılar, uygulamadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA