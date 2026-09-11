Bursa'da virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa\'da virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 11 Eylül Bulvarı'nda trafik bir süre durma noktasına geldi.

Bursa'da viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen 2 otomobilin sürücüleri kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapsa da kazadan kurtulamadı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Küçük Balıklı İtfaiye Grubu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 16 BYR 663 plakalı otomobil sürücüsü Merve E., viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Orta refüjü aşarak karşı şeride geçti

Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen 16 AFJ 222 ve 16 BTK 417 plakalı otomobillerin sürücüleri, kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptı. Ancak yapılan manevralara rağmen araçlar kazaya karıştı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı

Kazanın ardından bölge adeta savaş alanına dönerken, araçlarda bulunan yaralıların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri koştu. Ekiplerin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada 16 BYR 663 plakalı otomobilin sürücüsü Merve E. ile 16 BTK 417 plakalı otomobilin sürücüsü Abdulkerim I. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Abdulkerim I. ile hafif yaralı Merve E. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nda trafik çift yönde bir süre durma noktasına gelirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar, vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik kontrollü olarak yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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