Bursa\'da yakıtı biten sürücünün aracını zabıta 2 kilometre iterek istasyona ulaştırdı

Bursa'da yakıtı bittiği için yolda kalan sürücünün yardımına zabıta ekipleri koştu. Yolda kalan aracı farkeden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri aracın arkasına geçip 2 kilometre uzaklıktaki en yakın benzin istasyonuna kadar itti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 16.30 sıralarında Paşaçiftliği mevkiinde yaşandı.

Benzini biten araç sürücüsü Paşaçiftliği Metro İstasyonu önünde aracıyla yolda mahsur kaldı. Durumu fark eden zabıta ekipleri, aracı Paşaçiftliği'nden 2 kilometre mesafede Kültürpark'taki benzin istasyonuna kadar iterek yakıt almasını sağladı.

Zabıta ekiplerinin örnek davranışı sayesinde sürücü kısa sürede yeniden yoluna devam ederken, ekiplerin yardımseverliği takdir topladı.