Bursa\'da Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi

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8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

(BURSA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu oldu.

Bu yıl 13'üncü kez Bursa'ya gelerek yeniden balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu.

Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.