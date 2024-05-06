Bursa'da Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika
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Bursa'da Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi. Yaren, eşi Nazlı ve yavruları canlı yayınla izlenebiliyor.

06.05.2024 13:40  Güncelleme: 13:51
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(BURSA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu oldu.

Bu yıl 13'üncü kez Bursa'ya gelerek yeniden balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın bu yıl 4 yavrusu oldu.

Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.

Bursa\'da Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika

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