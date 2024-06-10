Bursa'da Yazı İşleri Müdürünün Oğlu Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika
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Bursa'da Yazı İşleri Müdürünün Oğlu Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert'in 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert, evinde kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Egehan'ın vefatı, ailesini ve memleketini derinden üzdü.

10.06.2024 22:20
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Bursa'da Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert'in oğlu Egehan Sert (14), evinde dün kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egehan'ın vefatı herkesi derinden üzdü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam saatlerinde evinde fenalaşan 14 yaşındaki Egehan Sert ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği fark edilen Egehan Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü, İznikli Cengizhan Sert'in oğlu Egehan Sert'in vefatı memleketini yasa boğdu. Egehan, bugün memleketi İznik'te toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yazı İşleri Müdürünün Oğlu Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Yazı İşleri Müdürünün Oğlu Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti - Son Dakika
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