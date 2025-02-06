Bursa\'da Yeni Afet Koordinasyon Merkezi Açıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha hazırlıklı, güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak adına önemli bir adım attı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek olan ve yenilenen yüzüyle daha kapsamlı ve etkin bir çalışma yapısına kavuşturulan 'Afet Koordinasyon Merkezi' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından hizmete alındı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Afet Koordinasyon Merkezi' açılışına, çok sayıda kurum ve kuruluşun arama kurtarma ekibi katıldı. Merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Herkes günlerdir Ege Denizi'ndeki hareketlenmeyi konuşuyor. Bilim insanları, bu hareketin sonucunu ne olacağı konusunda da yine yorumları var. 8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyorlar. Oluşabilecek bu depremin, çok büyük yıkımlara sebep verebileceği konuşuluyor. Bizlerin de bu konuda hazırlık yapmak sorumluluğumuz var. Çünkü sadece Bursa için değil, biz bölgemiz için de önlemler almak zorundayız. Bursa'da oluşacak bir afet sonrası bir yıkım diğer şehirlerden gelecek olan desteklerle, sağlanacak koordinasyonla gerçekleşecektir. Bizler biran önce kentsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Özellikle sıvılaşmanın olduğu alanlarda kentsel dönüşüme hız vermemiz gerekiyor" dedi.

"Afetin demek sadece deprem demek değil"

Bursa'yı etkileyecek olan her türlü afet durumunda mutlaka afet koordinasyonla birlikte AFAD'la ortak çalışarak bu süreci yönetilmesi gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Koordinasyon konusunda AFAD her geçen gün gelişiyor ve geliştiriyor. Ancak bizimde onlarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onların fikirlerini alacağız. Bizim fikirlerimizi onlar alacaklar. Böylece kentte bir afet olduğunda birlikte bir güç olarak en kısa sürede müdahale edip ve dinamik hareket ederek giriyor. Bursa'da birçok fay hattı var. Hani afet deyince deprem akla geliyor. Hayır yangın da bir afettir. Sel de ne afettir. Onun için bunları da düşünelim. Hazırlıklı olmak zorundayız. Bugün yangın dediğimizde afet olarak nitelendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan ise, "Bu merkezin, AFAD çalışanlarına çok büyük desteği ve katkısı olacaktır. Ayrıca yeni teknoloji ile donatılması da bizler için büyük avantaj olacak. Bu merkezi şehrimize kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu şehir her katmanıyla dirençli olmak zorunda. Şehrimizde gerçekleştirilen eylemlerin, şehrimizi dirençli hale getireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, koordinasyon merkezi hizmete açıldı. Başkan Bozbey ve protokol üyeleri yetkililerden yapılan çalışmalar hakkın bilgi aldı. - BURSA