Bursa'daki Fabrikaların Kimyasal Koku Sorunu, Mahalle Sakinlerini Bıktırdı - Son Dakika
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Bursa'daki Fabrikaların Kimyasal Koku Sorunu, Mahalle Sakinlerini Bıktırdı

Bursa\'daki Fabrikaların Kimyasal Koku Sorunu, Mahalle Sakinlerini Bıktırdı

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların gece saatlerinde havaya saldıkları kimyasal maddeler nedeniyle mahalle sakinleri yetkililere seslenerek çözüm talep etti. Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, 'koku hangi fabrikanın bacasından çıktığı tespit edilip sonlandırılana kadar mücadelemiz devam edecek' dedi.

07.10.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların özellikle gece vardiyaların çalışırken bacalarını açarak havaya saldıkları kimyasal madde kokularının halk sağlığını tehdit ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi girişinde bir araya gelen 30 Ağustos Zafer Mahalleliler, kimyasal koku ile yıllardır verdikleri mücadeleyi, yetkililerin duyarsız davranmalarına tepki gösterdi. 30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Halil Özçoban ile bir araya gelen mahalleliler, 'kimyasal koku hangi fabrikanın bacasından çıktığı tespit edilip, sonlandırılana kadar mücadelemiz devam edecek. Koku ya bitecek, ya bitecek' dedi.

Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, İYİ Parti Bursa eski İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, CHP Mahalle Temsilcisi Turan Aras, Muhtar Azaları Hatice Gezer, Sabri Aslıtürk, site yöneticileri ve mahallelinin bir araya geldiği toplantıda, mahallenin yaşadığı sorunlar ele alındı. Özçoban'nın sanayi bölgesinden mahalleye yayılan kimyasal koku ile ilgili kurum müdürleri ve fabrika yöneticilerle görüşmeler ve yazışmalar yaptığını ifade eden mahalleliler, "Bizler imara açılan 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde, havanın güzel ve şehirden uzak sakin bir yer olması için dairelerimizi aldık. Son yıllarda ve yaz aylarında fabrikaların bacalarından özellikle gece havaya bırakılan kimyasal koku burun direklerimizi yakmaya devam ediyor. Sağlığımız bozuldu. Fabrika sahipleri halkın sağlığını hiçe sayıyorlar. Fabrikalarının bacalarına taktıracakları filtrelerle kimyasal koku dışarıya yayılması önleyecekler. Bunu neden yapmıyorlar, anlamıyoruz. Bugün burada koku için bir araya geldik. Bunun sonlandırılması için mahalleli olarak (kimyasal koku kesilmediği takdirde) tepkimizi göstermek için 7'den 70'e sanayide yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planlıyoruz. Geceleri sanayi içinde guruplar halinde nöbet tutacağız. Halkımızı, kimyasal koku ile hiç kimsenin zehirlemesine hakkı yok' dedi.

30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Özçoban, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilisiyle görüştük. Ekip olarak Kayapa OSB'de kimyasal koku ile ilgili gözlemlerini yapıyorlar. Tespit edilen fabrikalardan ölçüm testi istemişler. Halk sağlığını etkileyecek şekilde rapor alındığında gerekli ceza işlemi uygulanıyormuş. Ancak, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nden geceleri mahalleye bazen aralıklarla, bazen uzun süre ile sabah saatlerinde yayılan kimyasal koku mahalle halkının sağlığını etkilediğini, hastanelik olan komşularımız var. Kimyasal kokunun yayılması ile ilgili TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın'a, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na, Hasan Öztürk'e, İçişleri Bakanlığına, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen'e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine gerekli bilgi ve belgeleri verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri sanayi bölgesini gönderdikleri ekip ile mercek altına aldılar. Ayrıca Nilüfer Belediyesi İklim Müdürlüğünce sanayiye yakın bir yerde direğe ölçüm cihazı taktı. Nedense kimyasal kokunun hangi fabrikadan çevreye yayıldığı tespit edilemiyor. Amacımız bu kokunun bir an önce tespit edilerek, halkımızın geceleri rahat nefes alarak uyumalarını istiyoruz. Mahalleli olarak, sanayi de düzenleyeceğimiz yürüyüşe yerel ve ulusal haber kanallarını davet ederek sesimizi duyacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'daki Fabrikaların Kimyasal Koku Sorunu, Mahalle Sakinlerini Bıktırdı - Son Dakika

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