Bursa\'daki yıkımlara vatandaşlar isyan etti

23.04.2026 09:16  Güncelleme: 09:17
Bursa'nın Mudanya ilçesinde vatandaşların bahçelerine yaptığı hobi evlerine yönelik yıkım tartışmaları büyüyor. Kendilerinin imar barışı mağduru olduğunu ve bu konuda resmi müracaatları bulunduğunu hatırlatan bazı yapı sahipleri Cumhurbaşkanlığının yeni bir düzenleme arifesinde olduğunu, kendilerine süre tanınması gerektiğini dile getiriyor.

Mudanya ilçesinde yıkımların başladığı günden bugüne 40 yıkımının geçekleştirildiğini hatırlatan vatandaşlar; kendilerine ait bahçelere deprem ya da pandemi anında sığınacak küçük barakalar yapan kişilerin imar barışından yararlanmak için başvurduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşı mağdur etmeden çözülsün" talimatına rağmen yıkımların sürdüğünü kaydeden vatandaşlar Mudanya Belediyesi'nin diğer belediyelerin aksine aceleci davrandığını hatırlattılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yer aldığı heyetin konu üzerinde çalışma yürüttüğü bilinmesine rağmen, sahada yıkımların devam etmesi, bölgedeki bahçe sahiplerinin tepkisini artırdı.

İddiaya göre, Mudanya'ya bağlı kırsal mahallelerde bugüne kadar yaklaşık 40 yapının yıkıldığı, her gün yeni yıkımların sürdüğü belirtiliyor. Vatandaşlar ise nihai karar çıkana kadar Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı'ndan işlemlerin durdurulmasını talep ediyor.

Yıkımlardan etkilenen bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Zeytin makinem sokakta kaldı. Burada zeytin makinesini koyduğum yer vardı, kurtarmaya uğraştım ama olmadı. Yıkıldı gitti. Bahçe sevgimiz bitti artık, gelesim yok. Bağ evimiz küçücük bir kulübeydi; yatak, yorgan, sobasıyla. Tüm resmi işlemlerimizi yaptıktan sonra burayı kurduk. Üstelik mahkemeye çıktık, karar lehimize oldu. Ama şimdi çaresiz bekliyoruz. Tavuklar, koyunlar perişan. Hayvanlar bile korktu. Jandarma geldi, zabıta geldi ve 'mahkeme kararını tanımıyoruz' dedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek istediğimiz çözüm. Yetkililerden tek isteğimiz karar çıkana kadar yıkımların durdurulmasıdır."

Bir hobi bahçesi sahibi de şunları söyledi: "Deprem bölgesi Bursa'da rüşvetle yükselen dikey mimari örneği beton yığınları yerine, muhtemel bir felakette evsiz kalacak insanların başını sokacak ve de kimseye zararı olmayan bağ evlerine savaş açtığı için Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve bağ evine göz diken kahraman bürokratlarını tebrik ediyoruz. Bu yıkımla birlikte tarihe kara leke olarak geçeceklerini hatırlatmakta yarar görüyoruz" - BURSA

Kaynak: İHA

