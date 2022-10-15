Bursa haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser - Son Dakika
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Bursa haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser

15.10.2022 09:10

Bursa yerel haberi: Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser

BURSA - Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Levent Yüksel, geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılar ile adeta nostaljik bir gece yaşattı.

Levent Yüksel, Bursa'da dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını selamlayan Yüksel, 'Med cezir', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni Bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.

Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedi. Yüksel, 'Yalnızım' adlı arabesk şarkıları seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yüksel, şarkılarıyla Bursalılara adeta nostaljik bir gece yaşattı.

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Kaynak: İHA

Levent Yüksel, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da nostaljik konser - Son Dakika
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