Bursa İl Karması, İller Arası Minikler Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Bursa İl Karması, İller Arası Minikler Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Bursa İl Karması, İller Arası Minikler Güreş Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği İller Arası Minikler Serbest Güreş Turnuvası'nda Bursa İl Karması, 245 puan toplayarak şampiyonluk elde etti. Turnuvada 300 sporcunun yer aldığı mücadelelere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı.

27.11.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Yıldırım belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iller arası minikler serbest güreş turnuvasında Bursa il karması 245 puan ile turnuvanın şampiyonu oldu.

İller Arası Minikler Serbest Güreş Turnuvası'nda 245 puan toplayarak Bursa İl Karması şampiyon oldu.

Yıldırım Belediyesi İller Arası Minikler Serbest Güreş Turnuvası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe 7 il, 16 kulüpten 300 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda, Yıldırım Belediyespor güreş takımı, 5 madalya alırken takım klasmanında 'Bursa İl Karması' şampiyon oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 245 puan ile şampiyon olan sporcuları tebrik etti. Başkan Yılmaz, spor yapma imkanı tanıdıkları gençlerin önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek "Yıldırım Belediyesi olarak lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Altyapımıza kazandırdığımız gençlerimiz bugüne kadar 3 bin 965 madalya ve 204 kupa kazanarak bizleri gururlandırdı. İller Arası U15 Güreş Turnuvası'nda madalya alan evlatlarımızı, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa İl Karması, İller Arası Minikler Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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