Bursa İznik'teki Köyde Minare Yapmayan Camiye Petrol Varillerinden Minare Yapıldı - Son Dakika
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Bursa İznik'teki Köyde Minare Yapmayan Camiye Petrol Varillerinden Minare Yapıldı

Bursa İznik\'teki Köyde Minare Yapmayan Camiye Petrol Varillerinden Minare Yapıldı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir köyde görev yapan imam, minaresi bulunmayan camiye petrol varillerinden minare yaparak köy halkının takdirini kazandı. Ayrıca, çocukların camiye daha fazla gelmesi için bozuk akülü arabaları tamir ettirip camiye bir çocuk bahçesi ile çikolata ve oyuncakların bedavaya verildiği bir de cami market kurdu. İmamın sıra dışı projeleri ilçe kaymakamı tarafından da ödüllendirildi.

11.05.2024 09:43
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Bursa'nın İznik ilçesindeki bir köyde görev yapan imam minaresi bulunmayan camiye petrol varillerinden minare yaptı. Çocukların camiye daha fazla gelmesi için bozuk akülü arabaları tamir ettirip camiye bir çocuk bahçesi ile çikolata ve oyuncakların bedavaya verildiği bir de cami market kuran imam, köyde 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti. İmamın sıra dışı projeleri ilçe kaymakamı tarafından da ödüllendirildi.

İznik'e bağlı 50 hanelik Yenişerefiye Mahallesi ile aynı isimde olan köyün tek camisine 8 ay önce görevlendirilen imam Olcay Özmen, sıra dışı bir projeye imza attı. Görevlendirildiği camide minare olmadığı için kolları sıvayan Olcay Özmen, hurdacıdan aldığı 9 adet petrol varili ile minare yaptı. Cami cemaatinin de yardımıyla varilleri üst üste koyup birbirine kaynatan ve daha sonra yeşil renge boyayan imam Özmen, gösterdiği gayret ve özveri ile mahalle halkının takdirini ve sevgisini kazandı. İmam Özmen'e İznik Kaymakamı Recai Karal da takdir belgesi verdi.

Çocukları camiye alıştırabilmek için çocuk parkı ve cami market açtı

Köy imamı Olcay Özmen'in projeleri varilden minare ile de sınırlı kalmadı. Köydeki çocukları camiye alıştırabilmek için ilçedeki hurdacılardan topladığı akülü arabaları ve oyuncakları tamir ettirip cami bahçesinde çocuk bahçesi kuran Özmen; çikolatadan kalem ve deftere, oyuncaklara kadar birçok şeyin ücretsiz verildiği cami marketi de çocuklar için hizmete soktu. 7'den 70'e herkesin takdirini kazanan imam Özmen, "Tüm amacımız insanlara faydalı olabilmek. Bir önceki görev yaptığımız ilde de camimizde de minare yoktu orada da aynı şekilde minare yapmıştık. Bursa'ya geldik. 1953 yılında yapılan camimizde minare yoktui, variller ile yaparız dedik. Hurdacıdan aldığımız 9 varili birbirine kaynattık üzerine şerefesini ekledik şimdi çok güzel oldu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa İznik'teki Köyde Minare Yapmayan Camiye Petrol Varillerinden Minare Yapıldı - Son Dakika

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