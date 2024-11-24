Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı - Son Dakika
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Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı

Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 1987 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Derya Dişkesir'i Öğretmenler Günü'nde surprise bir ziyaret ile kutladı. Matematik öğretmeni olan Derya Dişkesir, ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

24.11.2024 11:52
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkeser'in matematik öğretmeni olan kızı Derya Dişkesir'i öğretmenler gününde unutmadı. Jandarma personeli tarafından okul ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta askerlik hizmetini yaparken birliği ile birlikte görevli olarak bulunduğu Mardin'de 1987 yılında şehit olan Jandarma Çavuş Atilla Dişkesir'in kızı Matematik Öğretmeni Derya Dişkesir'i görev yaptığı Mihraplı Abdulkadir Can

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette şehit kızı ile birlikte okulda görev yapan tüm öğretmenlerin '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Anne karnında 6 aylıkken babası şehit düşen Derya Dişkesir, gurur ve duygusal anları bir anda yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Jandarması, Şehit Öğretmenin Kızını Öğretmenler Gününde Unutmadı - Son Dakika


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