Bursa Kestel Belediyesi tarafından 2 farklı noktada düzenlenen Kadınlar Matinesi, büyük ilgi gördü.
Kestel Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlemiş olduğu kadınlar matinesi etkinliği büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Toplu Konutlar Düğün Salonu'nda gerçekleşen 2 farklı etkinliğe yaklaşık 3 bin kadın katıldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da etkinliklere eşi Oya Tanır ile birlikte katılım sağladı. Grup Ezgi ve Piyanist Dilek'in sahne aldığı etkinliklerde kadınlar gönüllerince eğlendi.
Etkinliklerde kadınları selamlayarak salondan ayrılan Başkan Tanır, şu sözlere yer verdi:
"Yaşamımızın her noktasında yer alan kadınlarımız, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek modern Türkiye'nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Hangi koşulda olursa olsun kadınlarımız ayrı bir misyon üstlenmiş, üstlendiği bu misyonun gereklerini en üst seviyede yerine getirmiştir. Türk kadını, eğitimden, sağlığa, ev hayatından, iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirerek modern Türkiye'nin simgesi ve Cumhuriyetin en büyük teminatı olmuşlardır. 'Her başarılı erkeğin ardında mutlaka bir kadın vardır' sözünde olduğu gibi, hayatımızın ilk başlangıcından son anına kadar varlıklarıyla bizleri onurlandıran, hayatımıza, geleceğimize yön veren, hayatlarının her anında büyük fedakarlıklar yapan, bizlere destek olan değerli kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa Kestel Belediyesi Kadınlar Matinesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Eskişehir'de fırıncılar, son dönemlerde bozuk para bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve dilencilerden para istemeye başladıklarını belirtti. Bozuk para tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle işletmeler, spor salonu kantini, kahvehane ve dolmuşçulardan yardım almaya çalışıyor. Fırıncılar, vatandaşlardan ve yetkililerden yardım talep ediyor.
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?