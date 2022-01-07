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Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta - Son Dakika

Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta

07.01.2022 14:26
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta

Bursa'da 2700 üyesi bulunan Lokantacılar Odası'nda seçim heyecanı yaklaştı.

Bursa'da 2700 üyesi bulunan Lokantacılar Odası'nda seçim heyecanı yaklaştı. 53 yıldır oda başkanı olan Arif Tak'ın karşısında 'şimdi değişim zamanı' sloganıyla yola çıkan Başkan Adayı Abdullah Vatansever, yönetime alacağı meslektaşlarıyla son toplantısını yaptı.

Abdullah Vatansever adaylığını açıkladıktan sonra oluşturduğu yönetim ile sık sık bir araya gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu ve esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı projeler üretti. 8 Ocak Cumartesi günü saat 12,00 ile 17.00 arasında Küçük Sanayi'de Bulunan BESOB Eğitim Merkezinde gerçekleşecek olan seçimde 2 aday yarışacak. Çalışmalar ve vaatler ile göze çarpan Vatansever'in hazırladığı projeler ise bugüne kadar Bursa Lokantacılar Odasında yapılmayanlar arasında gösteriliyor.

Esnaflar dinlenecek, sorunlar muhataplarla görüşülüp çözülecek

Yaptığı her ziyarette projelerini açıklayan ve esnafın sorunlarına değinen Vatansever,"Aktif olan hiç bir esnafımız kendi isteğiyle ve arzusu ile odaya kayıt yaptırmıyor. Madem ki sistem esnaflarımızı zorunlu bir şekilde bu sisteme dahil etmek zorunda bırakıyor, o zaman oda yönetimlerinde görev alanların bu insanların arz ve taleplerine çare bulmak zorunda olduğunun farkına varmasıdır. Sözde kuruluş amacı esnafımızın gelişmesine, kalkınmasına günün şartlarına göre daha rahat bir şekilde esnaflık yapmalarına katkı sağlamak için kurulmuş olan esnaf odaları, maalesef esnaflarımızın beklentilerine cevap vermiyor. Bu insanları zorlayarak bu meslek odalarına kayıt yaptırıyoruz. Mesleki temel sorunlarına çözüm bulmak zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz. Allah izin verirse bizler Lokantacılar Odasının yönetimine geldiğimizde esnafımızın mesleki sorunlarına çözüm bulmak için sorunlarımızın muhatabı olan resmi kurumlarımızın ilgili birimleri ile gerekli görüşmeler neticesinde kalıcı çözümler bulmak için temasında çözüm odaklı hizmetlerimizle esnaflarımızın içinde bulunduğu umutsuz durumdan çıkması için kalıcı çözümler üreteceğiz. Esnaflarımızın beklentilerine olumlu dönüşüm yapacak, haklarını koruyacak yeni bir yönetim şekli oluşturduk. Esnaflarımızın ticari faaliyetlerini güven ve huzur içinde devam etmesi için tüm meslek gruplarını koruyacak yeni projeleri hayata geçireceğiz. Esnaflarımızın yararına alacağımız her kararda bu karardan faydalanacak olan meslektaşlarımızın görüş ve önerilerine göre değerlendirme yapacağız" dedi.

Biz sorunlara çözüm, esnafa nefer olmaya geliyoruz

Seçim hakkında iddialı açıklamalar da bulunan Lokantacılar Odası Başkan Adayı Abdullah Vatansever, "Lokantacı esnaf kardeşlerimizin daha iyi şartlar altında çalışması için ben ve yönetim kurulu üyeleri gece gündüz çalıştık ve projeler geliştirdik. 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan seçimin sonucu ne olursa olsun, kazanan lokantacı esnaf kardeşlerimiz olsun. Biliyorum ki hepsinin ayrı ayrı derdi var. Biz yönetimimiz ile bu sorunları hep birlikte masaya yatırdık ve çözümler ürettik. Eğer seçilirsek gece gündüz demeden herkesin derdine derman olmak için hizmet neferi olacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hak eden kazansın, ancak esnafın sorunları da ortadan kalksın

8 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan seçime tüm üyeleri davet eden Vatansever, "8 Ocak Cumartesi günü Küçük Sanayi BESOB Eğitim Merkezinde gerçekleşecek olan seçime tüm üyelerimizi bekliyorum. Umuyorum ki hak eden kazanacak ve esnaf kardeşlerimizin sorunları ortadan kaldırılacak. Bunun için çalışmalar yapılıp hizmet edilecektir. Bu hususta aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizin seçime gelirken nüfus cüzdanını getirmelerini de rica ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta
Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta

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Cumartesi, Esnaf, Bursa, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa Lokantacılar Odasında seçim heyecanı dorukta - Son Dakika


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