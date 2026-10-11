Bursa Mudanya'da SOLOTÜRK gösterisi yoğunluğa, trafikte yer yer kilitlenmeye yol açtı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da SOLOTÜRK gösterisi yoğunluğa, trafikte yer yer kilitlenmeye yol açtı

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Bursa Mudanya\'da SOLOTÜRK gösterisi yoğunluğa, trafikte yer yer kilitlenmeye yol açtı
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Bursa'da SOLOTÜRK gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar Mudanya'ya akın etti. İlçede oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman kilitlenirken, gösteriyi görüntülemek isteyenler en iyi kareyi yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bursa'da SOLOTÜRK gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar şehir merkezinden Mudanya'ya akın etti. İlçede yoğunluk yaşanırken trafik zaman zaman kilitlendi. Gösteriyi görüntülemek isteyen Tayfun Türker ve Elif Gin ise en güzel kareyi yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

SOLOTÜRK'ün gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobatik hareketleri izlemek isteyen vatandaşlar, gösteriyi görebilecekleri noktalarda toplandı. Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken kimi vatandaşlar ise fotoğraf makineleriyle o anları ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Gösteriyi fotoğraflamak isteyen Tayfun Türker ve Elif Gin de en iyi kareyi yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Objektiflerini gökyüzüne çeviren ikili, SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği manevraları görüntülemek için yoğun çaba harcadı.

Mudanya semalarında gerçekleştirilen gösteri boyunca vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşarken, SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki performansı ilgiyle takip edildi. Gösteriyi izlemek için ilçeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise Mudanya'daki hareketliliği artırdı.

Kaynak: İHA
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