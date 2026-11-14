Bursa Nilüfer'de çevre örgütleri taş ocaklarında kapasite artışına karşı çıktı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de çevre örgütleri taş ocaklarında kapasite artışına karşı çıktı

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Bursa Nilüfer\'de çevre örgütleri taş ocaklarında kapasite artışına karşı çıktı
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Nilüfer'de Kent Konseyi ve çevre örgütleri, Hasanağa Göleti kıyısında taş ve kalker ocaklarında kapasite artışlarının durdurulmasını istedi. Açıklamada, madencilik faaliyetlerinin Hasanağa Barajı'na yakınlığı, kamyon trafiği ve hava kirliliğiyle halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Bursa'da ormanları, su kaynaklarını ve tarım arazilerini tehdit eden taş ve kalker ocaklarına karşı kapasite artışlarının durdurulması, mevcut maden sahalarının rehabilite edilmesi istendi.

Nilüfer Kent Konseyi, Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından Hasanağa Göleti kıyısında düzenlenen basın açıklamasına; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, DOĞADER Başkanı Murat Demir, TMMOB Bursa İKK Sekreteri Murat Korkut, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Dönem Sözcüsü Melike Baysal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Arzu Tan, orman alanı içerisinde kalan sahanın Hasanağa Barajı'na çok yakın konumda bulunduğunu söyledi. Maden faaliyetlerinin kırsal mahalle yollarında yoğun kamyon trafiğine, toza ve hava kirliliğine neden olarak halk sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Tan, projelerin yalnızca ruhsat bazında değil, Bursa'nın tamamını kapsayan bütüncül bir çevre planlamasıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Hasanağa ve Kayapa havzasının kontrolsüz madencilik faaliyetleri nedeniyle köstebek yuvasına döndüğünü belirterek, bölgedeki doğa tahribatının uydu görüntülerinden dahi açıkça görülebildiğini söyledi. Nilüfer'in tarımsal değerleriyle anılması gerektiğini ifade eden Karagöz, "Biz Nilüfer'in maden ocaklarıyla ya da çöplüklerle anılmasını istemiyoruz. Hasanağa'nın coğrafi işaretli enginarı, Akçalar ve Fadıllı'nın inciri, Atlas ve İnegazi'nin çileği var. Zeytin hasadı dönemindeyiz. Bu tarımsal değerleri büyütmemiz ve tanıtmamız gerekirken maden ocaklarının kapasite artışlarıyla uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kuruçeşme, Maksempınarı ve Unçukuru güzergahında yaşayan vatandaşların ağır tonajlı ve toz çıkaran kamyonlar nedeniyle zor durumda kaldığını dile getiren Karagöz, "Mevcut maden ocaklarında kesinlikle kapasite artışına gidilmemesini ve bu alanların rehabilite edilmesini istiyoruz. Yarınlara yaşanabilir bir Bursa bırakmak için tarım ve doğa alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DOĞADER Başkanı Murat Demir de koruma altındaki bal ormanı ve tarım arazilerini sulayan göletin hemen yanında yürütülen madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi.

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ise mahalle sakinlerinin mevcut taş ocakları nedeniyle uzun süredir sorun yaşadığını, özellikle göletin zarar görmesinden büyük endişe duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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