Nilüfer’de su kesintisi
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BUSKİ'nin çalışmaları nedeniyle Nilüfer 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nın kuzeyi, Özlüce Bulvarı'nın batısı ve Ayvalı Deresi'nin doğusundaki cadde ve sokaklarda 11 Ağustos 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarının kuzeyi, Özlüce Bulvarının batısı, Ayvalı deresinin doğusunda kalan cadde ve sokaklarda 11 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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