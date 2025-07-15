Bursa\'nın Yeniköy Boğazı\'nda Cansız Yunus Bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı'nda karaya vuran cansız yunus, vatandaşlar tarafından bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğazı sahiline yüzmek için gelenler, sahilde sevimli bir yunusun cansız bedeni ile karşılaştı. Öldüğü anlaşılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun çürümeye başladığı fark edildi. Çevredekilerin yardımıyla sahilden uzaklaştırılan yunus, belediye ekipleri tarafından alındı. - BURSA