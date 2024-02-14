Bursa Onkoloji Bölümünde Tedavi Gören Çiftten Romantik Sürpriz

Bursa onkoloji bölümünde tedavi gören Meryem Gülenç, eşi Abdullah ile birlikte kaldığı hastane odasında ummadıkları sürprizle karşılaştı. Hastane tarafından alınan pastaya mutlu olan Gülenç çifti, hem sevgililer gününü hem de 31 yıllık geride bıraktıkları evlilik yıldönümlerini kutladı.
Bursa'da ikamet eden Gülenç çifti, 3 yıldır geldikleri hastanedeki çalışanlarla aile gibi oldu. Belli aralıklarla geldikleri hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören 54 yaşındaki Meryem Gülenç'i eşi Abdullah bir an bile olsa yalnız bırakmadı. 31 yıllık evli olan çifte ise hastane çalışanları, unutulmaz bir mutluluk yaşattı. Sevgililer gününü kutlamak isteyen Medicana Bursa Hastanesi çalışanları, çiftin evlilik yıldönümü olduğunu da öğrendi.
İlk defa böyle bir şey yaşadıklarını belirten Abdullah Gülenç, "Hem sevgililer günü, hem de bizim evlilik yıldönümümüzü kutladık. Eşim içi inanılmaz bir mutluluk oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bugüne kadar hiç sevgililer günü kutlamadıklarını belirten Meryem Gülenç ise, "Çok değişik oldu. 1993 yılından beri evliyiz. Hem de evlilik yıldönümümüzü kutlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
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