Bursa Osmangazi'de drift atan sürücüye 143 bin lira ceza, ehliyetine 2 ay el konuldu - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de drift atan sürücüye 143 bin lira ceza, ehliyetine 2 ay el konuldu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 143 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Durumdan rahatsız olan çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise iletmesiyle tespit edilen sürücünün drift anları kameralara yansıdı.

Bursa'da otomobiliyle drift atan sürücüye 143 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Drift anı, durumdan rahatsız olan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde drift atan 16 JEJ 04 plakalı otomobili gören ve durumdan rahatsız olan çevredekiler, balkonlarına çıkarak çevreye rahatsızlık veren sürücüyü cep telefonuyla kayda aldı. Vatandaşlar, çektikleri görüntülerle polis ekiplerine ulaştırarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri, kimlik bilgilerine ulaştığı sürücüye ulaşarak toplamda 143 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün aracıyla drift attığı anlar ise durumdan rahatsız olanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de drift atan sürücüye 143 bin lira ceza, ehliyetine 2 ay el konuldu - Son Dakika
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