Bursa protokolünden Pınarbaşı Şehitliği'ne anlamlı ziyaret - Son Dakika
Bursa protokolünden Pınarbaşı Şehitliği'ne anlamlı ziyaret

Bursa protokolünden Pınarbaşı Şehitliği\'ne anlamlı ziyaret
18.03.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerin ardından kent protokolü Pınarbaşı Şehitliği'nde bir araya geldi.

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerin ardından kent protokolü Pınarbaşı Şehitliği'nde bir araya geldi. Program kapsamında şehit mezarlarına karanfiller bırakılırken, dualar edilerek Şehitlik Defteri imzalandı.

Kentte sabah saatlerinde Hamitler Şehitliği'nde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başlayan anma programı, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Resmi törenlerin ardından protokol üyeleri Pınarbaşı Şehitliği'ne geçerek şehitleri kabirleri başında andı.

Ziyarete Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri tarafından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualar sırasında duygusal anlar yaşanırken, program kapsamında Şehitlik Defteri de imzalandı.

Şehitler için yapılan duaların ardından anma programı sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa protokolünden Pınarbaşı Şehitliği'ne anlamlı ziyaret - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa protokolünden Pınarbaşı Şehitliği'ne anlamlı ziyaret - Son Dakika
