Bursa, Smart21 2025 Listesine Seçildi - Son Dakika
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Bursa, Smart21 2025 Listesine Seçildi

Bursa, Smart21 2025 Listesine Seçildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICF tarafından dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösterilerek 'Smart21 Communities of 2025' listesine dahil edildi. Başkan Bozbey, dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik uygulamaları ile Bursa'nın bu unvana layık görüldüğünü açıkladı.

10.03.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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Dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF (Akıllı Topluluk Forumu), Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dijital şehircilik uygulamaları sonucunda Bursa'yı 'Smart21 Communities of 2025' listesine seçerek dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösterdi.

Bursa'da teknolojinin getirdiği yeniliklerin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kurumların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü de dünya genelindeki şehirlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF'ye Bursa adına başvuru yaptı. Bu yıl 9 ülkeden 21 kenti 'Smart21 Communities of 2025' listesine dahil eden ICF, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen akıllı ulaşım, veri tabanlı yönetim, açık inovasyon projeleri ve dijital şehircilik uygulamaları sonucunda Bursa'yı da listeye dahil etti.

ICF, Smart21 listesinde yer alan kentlerin daha detaylı değerlendirmesini yaparak en başarılı 7 şehri finalist olarak belirleyecek. Bu kentler, İspanya'da gerçekleşecek konferansta duyurulacak. Daha sonra Vietnam'da yapılacak toplantıyla da 'Intelligent Community of the Year 2025' (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teknolojinin her geçen gün daha önem kazandığı bir ortamda akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük uygulamalar için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Bozbey, daha yaşanabilir, daha yeşil Bursa ve daha teknolojiyle donatılmış bir kent hedefiyle yeni projeler geliştirildiğini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sonucunda ICF tarafından Bursa'nın dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösterildiğini dile getiren Başkan Bozbey, "Bu yıl ICF tarafından 9 ülkeden 21 kent 'Smart21 Communities of 2025' listesine dahil edildi. Bu kentlerden birisi de Bursa oldu. Dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik vizyonunu güçlendiren projelerimizle Top7 listesine girerek finale kalmayı hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın küresel ölçekte en akıllı şehirlerden biri olarak konumlanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa, Smart21 2025 Listesine Seçildi - Son Dakika

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