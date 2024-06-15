Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Kurban Bayramı'nı Kutladı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hislerin güçlenmesine vesile olan kıymetli zamanlar olduğunu söyledi. Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da unutulmaması gerektiğini belirtti.

15.06.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hislerin güçlenmesine vesile olan kıymetli zamanlar olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayram mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Özer Matlı, şunları kaydetti;

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, kardeşlik, akrabalık, dostluk, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hislerin pekişmesine vesile olan, dargınlıkları ve kırgınlıkları sona erdiren çok kıymetli zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sunduğu bolluk ve bereketin yalnızca sofralarımıza değil, hayatımızın her köşesine yansımasını temenni ederiz. Bu vesileyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hatırlayarak, onların sofralarına da bereket getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bursa, Kültür, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Kurban Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement