Bursa Ulucami'de Kursiyer Hocalar Kurra Hafız Oldu - Son Dakika
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Bursa Ulucami'de Kursiyer Hocalar Kurra Hafız Oldu

Bursa Ulucami\'de Kursiyer Hocalar Kurra Hafız Oldu

Hafızlık eğitimini tamamlayan kursiyer hocalar, Bursa Ulucami'de Aşere, Takrip ve Tayyibe İcazetnamesi alarak kurra hafız oldu. Ulucami'de gerçekleşen Kur'an-ı Kerim tilavetinde eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyer hocalar, kurra hafızlığa ulaştı. Merasimde birçok önemli isim de hazır bulundu.

28.04.2024 16:24
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Hafızlık eğitimini tamamlayan kursiyer hocalar, Bursa Ulucami'de Aşere, Takrip ve Tayyibe İcazetnamesi alarak kurra hafız oldu.

Bursa Ulucami de gerçekleşen Kur'an-ı Kerim tilavetinde eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyer hocalar, kurra hafızlığa ulaştı. Osmangazi Müftülüğü bünyesinde Ulu Cami Baş İmam Hatibi Şeyhul Kurra Ali Keleş'in riyasetindeki kursiyer hocalar için Aşere, Takrip ve Tayyibe İcazetnamesini merasimi düzenlendi. Merasime, Reisul Kurra Mustafa Demirkan, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, DİB Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Abdullah Refik Acar, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'i çok sayıda vatandaş dinledi. Ulucami'de yükselen birbirinden güzel sesler, vatandaşları mest etti. Program, icazet alan kursiyer hocaların kıraatleri ve dualarıyla son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Ulucami'de Kursiyer Hocalar Kurra Hafız Oldu - Son Dakika

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