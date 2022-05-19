Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi - Son Dakika
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Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi

19.05.2022 09:55
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi

Bursalı fenomen ciğerci Ali Koçak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda engelli öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

Bursalı fenomen ciğerci Ali Koçak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda engelli öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Kutlama programında katılımcılara ciğer ziyafeti verildi.

Bursa'da Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle özel bir kutlama programı düzenlendi.

Engelli öğrenciler ve ailelerinin yer aldığı programda Bursalı fenomen ciğer ustası Ali Koçak da katıldı.

Fenomen ciğerci, 200 engelli öğrenci ve veliye ciğer ziyafeti verdi. Unutulmaz bir gün yaşayan özel çocuklar Ali Koçak ustaya teşekkür etti - BURSA

Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi
Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi

YORUMLAR
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19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Fenomen, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursalı fenomen ciğerci 200 özel öğrenciye ziyafet verdi - Son Dakika
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