Bursalı İşletmeci Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Sakinlerine Ciğer Kebap İkram Etti - Son Dakika
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Bursalı İşletmeci Yaşlılar Günü'nde Huzurevi Sakinlerine Ciğer Kebap İkram Etti

Bursalı İşletmeci Yaşlılar Günü\'nde Huzurevi Sakinlerine Ciğer Kebap İkram Etti

Ali Koçak, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine ciğer kebap ziyafeti vererek onların mutlu olmalarını sağladı. Her yıl düzenlediği bu geleneksel ziyaretlerle yaşlıların unutulmadığını vurguladı.

01.10.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Bursalı işletmeci yaşlılar gününde huzurevi sakinlerine ciğer kebap ziyafeti verdi.

Ali Koçak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Sosyal medyada ciğerin profesörü olarak ün salan Koçak, Nilüfer Belediyesi İnci Taner Altınmakas Huzurevi ve Çamlıca Huzurevi'nde kalan 250 kişiye ciğer kebap ikram etti.

Her yıl yaptığı huzurevi ziyaretlerini bir gelenek haline getiren Bursalı ciğer ustası "Yaşlılarımızı düzenli olarak ziyaret edip onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Onların morale ve hatırlanmaya ihtiyacı var. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliklerle yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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