BÜSEM jandarma karakol binasının temeli atıldı

Gaziantep'te yapılacak olan BÜSEM Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Fıstıkçılar Kooperatifi arasında 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında protokol üyelerinin katılımıyla Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, iş adamı Mahsum Altunkaya, Halit Acar ile Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök ile fıstıkçılar kooperatifi üyeleri katıldı.

Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası bin metrekarelik alan üzerinde 27 bağımsız bölümden oluşacak, bina oturum alanı ise bin 300 metrekare olacak. Törende konuşan Tümgeneral Halil Şen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Gazi şehrimizin güvenliği noktasında insan merkezli, çözüm odaklı, hukuka, insan haklarına ve etik ilkelere dayalı hizmet standartlarına ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İnşa edilecek karakolumuzun vatandaşlarımızın güvenliği noktasında güzel hizmetler sunmak adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından karakolun temeli atıldı. - GAZİANTEP