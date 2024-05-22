BUSKİ'nin 2023 mali yılı faaliyet raporu ve bütçe kesin hesabı kabul edildi - Son Dakika
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BUSKİ'nin 2023 mali yılı faaliyet raporu ve bütçe kesin hesabı kabul edildi

BUSKİ\'nin 2023 mali yılı faaliyet raporu ve bütçe kesin hesabı kabul edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen BUSKİ'nin 2023 mali yılı faaliyet raporu ve 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı, oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri hazır bulundu.

22.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Bursa Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen BUSKİ'nin 2023 mali yılı faaliyet raporu ve 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ve BUSKİ yöneticileri hazır bulundu. BUSKİ'nin 2023 yılı faaliyetlerinin ayrıntılarıyla gündeme geldiği Genel Kurul Toplantısı'nda, BUSKİ yönetim kurulu denetçiler raporu, 2023 Mali yılı bütçe kesin hesabı raporu ve 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İlçelerde başlatılan altyapı seferberliği çerçevesinde birçok ilçenin altyapı ağının yenilendiğine dikkat çekildi. Ayrıca Bursa'nın vizyon projelerinden olan Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya getirilmesine ilişkin imalatlara başlanıldığı dile getirildi.

"Bursa'da su çeşmeden içilir"

Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki su Bursa'da çeşmeden içilir. BUSKİ ekiplerimiz halihazırda sağlıklı ve içilebilir içme suyunu şehrimize ulaştırmaktadır. Bundan sonra da Dünya Sağlık Örgütü standartlarında hatta daha da kaliteli içme suyunu halkımızla buluşturacaklardır. İnanıyorum ki su Bursa'da çeşmeden içilmeye devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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