Büşra Akgün, Yeni Sezona Gediz\'de Hazırlanıyor

- Büşra Akgün, yeni sezona memleketi Gediz'de hazırlanıyor

KÜTAHYA - Son olarak İlkem Yapı Tarsus Belediyesi'nde oynayan basketbolcu Büşra Akgün, yeni sezon hazırlıklarını memleketi Gediz'de sürdürüyor.

Büşra Akgün, yeni sezon antrenmanlarını Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapıyor. Kariyeri boyunca Türkiye'nin birçok takımda forma giyen Akgün, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için antrenmanlarını memleketi Gediz'deki İlçe Spor Salonu'nda aralıksız sürdürüyor.

Antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Büşra Akgün, "Gediz Altınkent Köyü'ndenim. Yaklaşık 20 senedir basketbol oynuyorum. Kütahya'da başladığım eğitimime 13 yaşında Antalya Koleji'ne transfer oldum. Hem eğitim hem basketbol hayatıma burslu olarak orada devam ettim. Sonrasında milli takıma seçildim, U20'ye kadar yani 20 yaşına kadar milli takımda oynadım. Antalya Koleji'nde lise hayatım bittikten sonra Adana Botaş takımına transfer oldum, yaklaşık 3 sene oynadım. Sonra Çankaya'da, tekrardan Botaş'ta, Nesibe Aydın'da yani birçok kulüpte oynadım. Şu an tekrardan Nesibe Aydın Spor Kulübü'ne transfer oldum. Nesibe Aydın Spor Kulübü'nde oynarken de 2. Lig'den, Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de de 1 sene boyunca oynadım. Sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum. Geçen sene de en son İlkem Yapı Tarsus Belediyesi'nde basketbol oynadım" dedi.

Yaz dönemindeki antrenmanların önemine vurgu yapan Akgün, şunları ekledi:

"Bu sene de yaz döneminde antrenmanlarıma Gediz Spor Salonu'nda devam ediyorum. Çünkü bizim için çok önemli. Yaz döneminde uzun bir ara giriyor ve o arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sakatlıklar olmasın, sezona iyi başlayalım ve sezon iyi devam etsin diye. Ben 32 yaşındayım, şu anki hedefim sağlıklı bir şekilde sezonuma devam etmek, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek. Çünkü bizde bunların da çok önemi var, yazın geçirdiğimiz antrenman en önemli antrenmanımızdır."

Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak sporculara her türlü desteği vermeye devam ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mecid Pehlivan ise, "Büşra Akgün gibi milli sporcularımızın memleketlerinde antrenman yapmaları ve genç sporcularımıza örnek olmaları bizler için büyük gurur kaynağıdır. Müdürlük olarak, sporcularımıza en iyi şartlarda hazırlanmaları için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Büşra Akgün'e yeni sezonda başarılar diliyor, kendisinin Süper Lig'de Gediz'i ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büşra Akgün'ün, Gediz'deki antrenmanları, hem kendi kariyeri için önemli bir hazırlık dönemi olurken hem de Gedizli genç sporculara ilham kaynağı oluyor.