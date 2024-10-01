BUTGEM ile Geleceğin Mesleklerine Hazırlık - Son Dakika
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BUTGEM ile Geleceğin Mesleklerine Hazırlık

BUTGEM ile Geleceğin Mesleklerine Hazırlık

BUTGEM, gençlere yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında eğitim fırsatları sunuyor.

01.10.2024 13:30
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, düzenlediği eğitim programlarıyla gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Yapay zeka uygulamaları, web tasarımı, e-ticaret ve e-pazarlama ile yapay zekayla tekstil desen tasarımı başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilecek eğitim programlarına 1 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm kavramları iş dünyası ve istihdam piyasasında ezberleri bozarken, BUTGEM yenilikçi eğitim programları ile gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Yeni eğitim döneminde geleceğin mesleklerine odaklanan BUTGEM, ücretsiz meslek edindirme eğitim programlarına yapay zeka uygulamaları, web tasarımı, e-ticaret ve tekstil desen tasarımı gibi yenilikçi kurslar ekledi. BUTGEM'de 2024-2025 yılı birinci eğitim döneminde düzenlenecek eğitim programlarının başvuruları sürerken, eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) yer alan BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

İş dünyasında "Yapay Zeka" etkisi

BUTGEM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, yapay zekanın iş dünyasındaki etkisine dikkat çekerek, teknolojinin hızla geliştiğini ve bu hızın birçok mesleği geride bıraktığını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Karahan, "Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor ve bu gelişme birçok mesleği geri planda bırakıyor. Yalnızca teknolojik gelişmeler değil, bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler de bu durumu tetikliyor. Yapay zeka, şüphesiz geleceğin mesleklerinde ilk sırada yer alıyor. Öyle ki 2030 yılına kadar yapay zekanın mevcut işlerin %30'unu üstleneceği öngörülüyor. Bu, yapay zekaya ayak uydurmayı ve öğrenmeyi başaran çalışanların iş dünyasında daha avantajlı olacağı anlamına geliyor." dedi.

"Geleceğin mesleklerine hızla uyum sağlamak gerekiyor"

BUTGEM'in yeni gelişen meslek dallarına hızla uyum sağlayarak, kursiyerlere bu alanda eğitim imkanları sunduğunu vurgulayan Karahan, gençlerin yeni teknolojiler ve uygulama alanlarındaki eğitim ve becerilerinin güçlendirilmesinin nitelikli istihdamın korunması açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. BUTGEM olarak yeni nesil eğitim programları ile katılımcılara yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla kalmayıp, meslek ve kariyer seçimlerinde de farkındalık oluşturmayı istediklerini belirten Karahan, "BUTGEM'de her yıl ortalama 2 bini aşkın öğrenciyi mezun ediyoruz. Birçok sektöre yönelik kurguladığımız eğitim programları, iş dünyasının talep ettiği insan kaynağına ulaşmasına önemli katkı sağlıyor. Yeni dönemde yapay zeka teknolojilerinin de yer aldığı eğitim programları ile BUTGEM'in iş dünyasına katkıları katlanarak artmaya devam edecek." diye konuştu.

Bu yıl BUTGEM tarafından başlatılan meslek edindirme kursları arasında Yapay Zeka Uygulamaları, Yapay Zeka ile Web Tasarımı, E-Ticaret ve E-Pazarlama ile Yapay Zeka ile Tekstil Desen Tasarımı başlıkları yer alıyor. BUTGEM internet sitesi www.butgem.org.tr ve http://onkayit.butgem.org.tr adreslerinden ön kayıt yaptıran aday öğrencilerin sonrasında BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mezun olan kursiyerler ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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