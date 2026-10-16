BUÜ'de 30 bin 199 metrekarelik Merkezi Derslik ve Rektörlük Binası hizmete açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), 30 bin metrekarelik inşaat alanından oluşan Merkezi Derslik ve Rektörlük Binası hizmete girerken, Sanat Galerisi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Üniversitenin yarım asırlık tarihine ışık tutan '50. Yıl Kitabı' da kamuoyuna tanıtıldı.

BUÜ'de Merkezi Derslik ve Rektörlük Binası ile Sanat Galerisi'nin açılış töreni yapıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, geçmiş dönem rektörlerinin katkılarıyla başlatılan projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana 'Araştırma Üniversitesi' vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Rektör Yılmaz, modern bir binanın açılışını gerçekleştirmenin yanı sıra üniversitenin 50 yıllık hikayesini anlatan kitabın lansmanını da yaptıklarını ifade etti. Geçmiş dönem rektörlerinin görev süresinde başlayıp kendi dönemlerinde tamamlanan bu eserin, öğrencilerin disiplinlerarası bir ruhla bir araya geleceği ve araştırma ruhunu tetikleyecek örnek bir tesis olacağını kaydeden Yılmaz, bütün gayretlerinin üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği seçkin konuma taşımak olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, törenin ikinci bölümünde gerçekleşen Sanat Galerisi açılışında ise "Köklü bir kurum olmanın sorumluluğuyla, mevcut hocalarımızın bize miras bıraktığı bu güçlü yapıyı çok daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız sanat galerimiz ile baskısını tamamladığımız '50'inci Yıl Kitabı'mız, bu kararlılığımızın en somut göstergesidir. Emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

TÜM FAKÜLTELERİ BULUŞTURAN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise yapım süreci tamamlanan Merkezi Derslik Binası'nın teknik detaylarını ve üniversiteye kazandıracağı imkanları paylaştı. Çiftçi, 30 bin 199 metrekarelik inşaat alanına sahip 4 katlı modern bir yapının üniversiteye kazandırıldığını ifade etti. Binanın tüm fakültelerin öğrencilerini bir araya getiren bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Çiftçi, yapıda 4 büyük amfi, 5 küçük amfi, 5 büyük salon derslik ve 7 adet laboratuvar bulunduğunu söyledi. Tıp, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat, ziraat gibi tüm fakülte öğrencilerinin temel bilim derslerini burada alacağını belirten Çiftçi, ayrıca lisansüstü öğrenciler için kameralı tez savunma salonunun da hazırlandığını ve üniversiteye yakışır modern bir eserin ortaya çıktığını aktardı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Sanat Galerisi'ndeki '50. Yıl Kitabı' lansmanında ise "1965 yılında Bursa'da bir üniversite kurma fikriyle başlayan ve 11 Nisan 1975'te resmiyet kazanan kuruluş sürecinden günümüze uzanan tüm aşamaları bu eserde topladık. Arşivler, eski gazeteler ve emek veren isimlerle yapılan birebir görüşmeler neticesinde, üniversitemizin hafızasını geleceğe taşıyacak kıymetli bir kaynak ortaya çıkardık" dedi.

BİR HAYALİN 50 YILLIK GERÇEĞE DÖNÜŞME HİKAYESİ

Kitabın editörlerinden Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, sürecin 1965 yılında kalkınma planlarındaki sağlık hizmetleri ve tıp fakültesi ihtiyacıyla başladığını ifade etti. Hazırlanan raporlarda zengin kaplıca geçmişi ve güçlü ulaşım imkanlarıyla Bursa'nın işaret edildiğini

belirten Arslan, siyasetçi ve bürokratların adımları, Üniversite Kurma Derneği'nin çalışmaları ve Bursalıların yoğun desteğiyle 1975 yılında üniversitenin faaliyete geçtiğini aktardı. Arslan, üniversitenin ilk yıllarında görev yapanların o dönemde böyle bir hayalin gerçekleşebileceğini düşünmediklerini ifade ettiklerini hatırlatarak, bugün 50'inci yılını geride bırakan dev bir araştırma üniversitesine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tören; Sanat Galerisi ve 50 Yıllık Zaman Cetveli sergisinin gezilmesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan'a plaket takdiminin ardından sona erdi.