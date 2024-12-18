BUÜ'de Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifikaları Verildi - Son Dakika
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BUÜ'de Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifikaları Verildi

BUÜ\'de Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifikaları Verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde başarılı akademisyenlere Ufuk Avrupa projesi yazma sertifikaları takdim edildi.

18.12.2024 13:19
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitim Programı'nda başarılı olan akademisyenlere sertifikaları takdim edildi.

BEBKA'nın destekleriyle gerçekleştirilen eğitim programını tamamlayan akademik personel için düzenlenen törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da katıldı. Program öncesi kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, programa katılan ve başarılı olan herkesi tebrik etti.

Ana hedef: Araştırma üniversiteleri liginde üst sıralara çıkmak

Yer aldıkları araştırma üniversiteleri liginde ilk hedeflerinin daha üst sıralara çıkabilmek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Yer aldığımız araştırma üniversitesi kategorisi bizlere her anlamda olumlu katkılar sağlıyor. Temel amacımız önce bu ligde kalıcı olmak, ardından da üst sıralara tırmanabilmektir. Bir yandan akademik kadromuzu güçlendiriyor, öte yandan da nitelikli bilim insanlarını üniversitemize katmaya gayret ediyoruz. Prestijli bir kategoriye dahil olduk. Bize verilen bu imkanı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Orta ve uzun vade planlamalarımızı da bu ana hedef üzerine yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda olumlu geri dönüşler almaya başladık. Sıralamada yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görüyoruz. Ancak işi çok daha sıkı tutmak zorundayız. Ar-Ge Koordinatörlüğümüzün gerçekleştirdiği Ufuk Avrupa proje yazma eğitimi bizlere kıymetli katkılar sunacaktır. Bu eğitimlere katılan hocalarımızı da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Projeye destek sağlayan BEBKA yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

24 akademik ve idari personel 40 saatlik eğitim aldı

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise; "Önceki aylarda koordinatörlük olarak bir proje yazma çalışması yürüttük. Bu çalışma BEBKA tarafından destek aldı. Proje kapsamında üniversitemizdeki akademik personele Ufuk Avrupa projesi yazma eğitimleri, devamın da mentörlük desteği sağlamayı hedefledik. Ciddi bir ilgi gördük. Başvurular arasından 24 akademisyenimizi belirledik. 15-25 Ekim tarihleri arasında toplam 40 saat eğitim verildi. Başarılı olan hocalarımıza bugün sertifikalarını takdim edeceğiz" dedi.

Etkinliğin sonunda Ufuk Avrupa Proje Yazma Eğitimlerinde başarılı olan akademik personele sertifikaları takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ'de Ufuk Avrupa Projesi Yazma Eğitimi Sertifikaları Verildi - Son Dakika

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