BUÜ'nün 3. Uluslararası Haftası'nda 20 üniversiteden 30 personel buluştu - Son Dakika
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BUÜ'nün 3. Uluslararası Haftası'nda 20 üniversiteden 30 personel buluştu

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BUÜ\'nün 3. Uluslararası Haftası\'nda 20 üniversiteden 30 personel buluştu
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 3. Uluslararası Hafta'da 12 Avrupa ülkesinden 20 üniversiteyi temsilen 30 akademik ve idari personeli ağırladı. Dört gün süren etkinlikte öğrenciler, stantlarda Erasmus+ ve araştırma fırsatlarını üniversite temsilcilerinden dinledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), geleneksel hale getirdiği Uluslararası Hafta etkinliğinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden üniversiteleri temsil eden akademik ve idari yöneticileri ağırladı.

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Hafta (3rd International StaffWeek), Avrupa'nın 12 ülkesinden 20 farklı üniversiteyi temsilen 30 akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Dört gün süren etkinlik kapsamında uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni proje ortaklıklarının kurulması ve yükseköğretim kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedeflendi.

BUÜ'lü öğrenciler için stant kurdular

Programda yer alan katılımcılar, temsil ettikleri üniversitelerin akademik yapıları, araştırma kapasiteleri, uluslararasılaşma stratejileri ve öğrenci profilleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Program kapsamında BUÜ Mediko Sosyal Merkezi önünde uluslararası üniversite tanıtım etkinliği düzenlendi. İspanya, Portekiz, Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu farklı Avrupa ülkelerinden 20 üniversite, açtıkları stantlarda öğrencilerle bir araya geldi. Gençler, Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilikleri, akademik değişim programları ve araştırma fırsatları hakkında doğrudan üniversite temsilcilerinden bilgi alma imkanı buldu.

Üniversitenin uluslararası networküne katkı sağlayacak

Üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliği değerlendiren BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, bu buluşmaların üniversiteler arası akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Bu faaliyetlerin ülkeler ve üniversiteler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra sürdürülebilir akademik iş birliklerine de katkı sağladığını aktaran Doç. Dr. Recep Yücedoğru; "3. Uluslararası Hafta etkinliği vesilesi ile 4 gün boyunca konuklarımıza hem şehrimizi hem de üniversitemizi anlatma fırsatı bulduk. Bu etkinlik, üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlarken, Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu" dedi.

Kaynak: İHA
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