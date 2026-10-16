BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü'nü 'Uyanınca Ben Burdayım' ile Emin Kaya kazandı - Son Dakika
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BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü'nü 'Uyanınca Ben Burdayım' ile Emin Kaya kazandı

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BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü\'nü \'Uyanınca Ben Burdayım\' ile Emin Kaya kazandı
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Nilüfer Belediyesi ve BUYAZ iş birliğiyle düzenlenen BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü, Nazım Hikmet Kültürevi'ndeki törenle Emin Kaya'ya verildi. 'Uyanınca Ben Burdayım' adlı eseriyle ödüle değer görülen Kaya, törende asıl olanın metin olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) tarafından düzenlenen BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü, Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu. İki yılda bir verilen ödülün bu yılki sahibi, "Uyanınca Ben Burdayım" isimli eseriyle Emin Kaya oldu.

Şair İhsan Üren'in adını ve edebi mirasını yaşatmak amacıyla Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliğinde düzenlenen BUYAZ İhsan Üren Şiir Ödülü, üçüncü kez şiirseverleri bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan, BUYAZ Başkanı Bülent Elitok, İhsan Üren'in ailesi ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan, kültür ve sanat kenti Nilüfer'de böylesi anlamlı bir edebiyat gecesinde buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ödülün sahibi Emin Kaya'yı kutladı.

BUYAZ Başkanı Bülent Elitok ise İhsan Üren'in anısını yaşatmanın sevincini paylaştıklarını ifade ederek, "İhsan ağabey edebiyatın evrenselliğini kendi dünya görüşüyle özümseyerek Türkiye'nin her yerinde insanlara dokunmuş bir isimdi. Bu ödülün Türk şiirine katkı sağlamasını ve kültür yaşamımızda yeni ufuklar açmasını diliyorum" dedi.

İhsan Üren'in ailesi adına konuşan Altan Üren de bu yıl ödüle 60'ın üzerinde başvuru yapıldığını belirterek, titiz çalışmaları için seçici kurula, Nilüfer Belediyesi'ne ve BUYAZ'a teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından Nihat Kayabaşı, İhsan Üren anısına yazdığı "Şiir Adam" şiirini okudu.

"Asıl olan metindir"

Tören kapsamında Süreyya Akçay'ın moderatörlüğünde ödülün sahibi Emin Kaya ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Batman'da başlayan yazın serüveninde edebiyat dergilerinin ve Bursa'da yayımlanan Akatalpa dergisinin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Kaya, şiiri "Biriken susmaların ve iç hesaplaşmaların kağıda taşması" olarak tanımladı.

Ödüle değer görülen "Uyanınca Ben Burdayım" kitabında bekleyiş, özlem ve sistem temalarını bütünlüklü bir kompozisyonla işlediğini belirten Kaya, ödüllerin birleştirici gücüne değinerek, "Ödüller şair ile okuru bir araya getirir ama asıl olan metindir. Çünkü ödüller unutulur, yazdığınız metin ise daima ortada kalır" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Emin Kaya'ya ödülü, seçici kurul üyelerine ise teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kaynak: İHA
Nazım Hikmet KültüreviKültür SanatEmin KayaEdebiyatYerelSon Dakika

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