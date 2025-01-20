Büyük Göztepe Tümülüsü Turizme Kazandırılmalı

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Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK)- Çalışmaların yarım bırakıldığı Büyük Göztepe Tümülüsü'nü ziyaret eden CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Turizme açıldığı takdirde de yüzlerce, binlerce, milyonlarca, yurt içi ve yurt dışından ziyaretçinin olacağı bir alan. Buradan ilgilileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Bir an önce burayla ilgili önlem alın, korumaları yapın ve buradaki alanı turizme kazandırın" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Büyük Göztepe Tümülüsü'nü ziyaret etti. Akay, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Safranbolu'da Büyük Göztepe Tümülüsü'nün önündeyiz. Safranbolu'da bu tümülüs gibi iki tümülüs daha var. Büyük Göztepe Tümülüsü M.Ö. 900 yılında, Frigler dönemine ait bir tümülüs. 2011 yılında Büyük Göztepe Tümülüsü'nün hizmeti açılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmış, 2012 yılından itibaren de aralıklarla kazı faaliyetleri devam etmiş. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda da çok burada yatan kişilerin kullandıkları özel eşyalar, hediye edilen eşyalarla ve bir takım malzemeler bulunmuş. Bunların sergileneceği ifade edilmiş ama aradan yıllar geçti. Bu süreç içerisinde de alanın zarar görmemesi için bir çatı yapılmış fakat 2018 yılından bu yana burada bir faaliyet yok. Buradaki kazı çalışmalarında bulunan önemli hediyelik eşyaların nerede olduğuyla ilgili de bir bilgi yok, sergiye de açılmadı.

"Safranbolu Müzesi'ni bütçe görüşmelerinde dile getirdik fakat yapımı konusunda hala bir gelişme yok"

Safranbolu Dünya Miras şehri, turizm açısından da önemli bir şehir. Biz 2024 yılı bütçesinde ve 2025 yılı bütçesinde Sayın Bakan Ersoy'a da Safranbolu Müzesi'nin açılması talebini ilettik. O da çalışmaların devam ettiğini ve açılacağını ifade etmişti fakat Safranbolu Müzesi hala açılmadı ve konu hakkında herhangi bir ilerleme de yok.

Büyük Göztepe Tümülüsü önemli bir yer fakat burası harap bitap vaziyette. Etrafı dahi çevrilmemiş, buraya çöpler atılmış. Buraya baktığımız zaman çok üzülüyoruz, çünkü burası Anadolu'nun çok önemli ve ender bulunan alanlarından birisi. Turizme açıldığı takdirde de yüzlerce, binlerce, milyonlarca, yurt içi ve yurt dışından ziyaretçinin olacağı bir alan. Buradan ilgilileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Bir an önce burayla ilgili önlem alın,korumaları yapın ve buradaki alanı turizme kazandırın. Ayrıca burada bulunan eşyaların nerede olduğu ile ilgili de bir açıklama yapın ve bu eserlerin bir an önce sergilenmesiyle ilgili faaliyetlere geçin. Bunlar bizim öz değerlerimiz, hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Bu güzel Büyük Göztepe Tümülüsü'ne sahip çıkalım."