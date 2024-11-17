Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme Standı Yoğun İlgi Gördü

Büyük Samsun Tanıtım Günleri\'nde Terme Standı Yoğun İlgi Gördü

Ankara'da düzenlenen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme standı büyük ilgi topladı. Ziyaretçiler, ilçenin kültürel ve doğal güzellikleri ile yöresel lezzetlerini keşfetti.

17.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen etkinlik, Samsun'un sanayi, turizm, ticaret ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yoğun bir katılımla gerçekleşti. 1919 metre Türk bayrağı ile yapılan Samsun yürüyüşünün ardından açılışı gerçekleşen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde ilçelerin stantlarının yer aldığı alanlar ziyaret edildi. 3 gün boyunca açık kalan Terme standını ziyaret eden Termeliler, memleket özlemini giderirken, Samsun'u ve Terme'yi tanımak isteyen ziyaretçilere ilçenin tanıtımı yapıldı.

Sanayi, tarım ürünleri, yöresel tatlar ve turizm rotalarıyla dikkat çeken Terme standı, renkli görüntülere sahne olurken, Terme pirinci ile yapılan pilav ziyaretçilere ikram edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelerek standı ziyaret eden vatandaşlara ilçenin kültürel ve doğal güzelliklerini anlattı. Başkan Kul, ziyaretçilerin Terme standına gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme olarak yer almak, kültürümüzü ve değerlerimizi başkentte tanıtmak bizler için büyük bir onur. Ziyaretçilerimize Terme'nin eşsiz lezzetlerini sunarken hemşehrilerimizle bir araya gelmekten mutluyuz" dedi.

Başkan Kul, "Terme'nin sanayideki yükselen potansiyelini, bereketli topraklarımızdan gelen tarım ürünlerimizi, yöresel lezzetlerimizi ve doğal güzelliklerle bezeli turizm rotalarımızı burada tanıtıyoruz. Ziyaretçilerimiz standımıza büyük ilgi gösterdi. Milletvekillerimiz ve bürokratlarımızla standımızda bir araya gelerek ilçemizi anlatma fırsatı bulduk. Organizasyondaki bu güzel atmosfer ile ilçemizin Türkiye çapında tanıtılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, standımızı ziyaret edenlere Terme'mizin eşsiz tatlarını ikram etmekten de ayrıca keyif aldık" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde Terme Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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