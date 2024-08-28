Büyük Taarruz\'un 102. yıl dönümü anma töreni düzenlendi

Yerel

Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz 'un 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya Köyünde Büyük Taarruz 'un 28 Ağustos 1922 günkü muharebelerinde şehit düşen 12 Subay ve 6 Er'in mezarlarının bulunduğu Anıtkaya Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yanı sıra Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, Hakan şeref Olgun, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Fatih Dağlı, Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, İl Müdürleri ile Anıtkayalı vatandaşlar katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tören alanındaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramlarını kutlamasının ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende bir Subay tarafından Anıtkaya Şehitliği ve Şehitleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra söz alan Anıtkaya Köy Muhtarı Mehmet Ali Tetik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından Askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile atlı birliklerin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya'da gerçekleştirilen tören Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler tarafından Şehitliğin gezilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR