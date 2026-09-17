Büyükada\'da kalan son 16 at için sevk iddiası, hayvanseverler işlem durdurulsun çağrısı yaptı

Büyükada'da 2019 yılında faytonların kaldırılması sürecinin ardından adada kalan son atların da başka yerlere sevk edildiği öne sürüldü. Hayvanseverler, Büyükada'da kalan son 16 atın kamuoyuna ve Adalılara açıklama yapılmadan sevk edildiğini iddia ederek işlemin durdurulması çağrısında bulundu.

Hayvan ve doğa gönüllüsü Doğa Su Dilek, 3 Eylül'den sonra atların peyderpey adadan gönderildiğine dair bilgiler aldıklarını belirterek, konuyu Adalar Belediye Meclisi'nde de gündeme getirdiklerini söyledi. Meclis görüşmesinin ardından ahırların bulunduğu bölgeye gittiklerini ifade eden Dilek, burada 16 aygır at gördüklerini, çalışanlardan ise "Hepsi gitti, kalanlar da bugün-yarın gider" şeklinde ifadeler duyduklarını aktardı.

Atların kamyonlara bindirilmesi sırasında zorlandığı iddiası

Sevk sırasında çekilen görüntülerde ise atların kamyonlara bindirildiği anlar yer aldı. Görüntülerde bazı atların araçlara bindirilirken zorlandığı ve güçlük çektiği görülürken, hayvanseverler tarafından atların bu süreçte eziyet gördüğü ileri sürüldü. Atların sevk edildiği belirtilen Maltepe Aktarma Merkezi önünde bekleyen vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, atların nereye götürüldüğünün açıklanmasını ve sevk işleminin durdurulmasını istedi.

"Gemiyi durdurduk dediler, ancak yine hareket etti"

Atların sevk edilmesini durdurmak amacıyla yetkililerle irtibat kurduklarını belirten Doğa Su Dilek, "Gemiyi durdurduk dediler. Fakat gemi belli bir zaman sonra yine hareket etti" ifadelerini kullandı. 2019 yılından bu yana Adalar'daki atların yaşadığı sürecin büyük bir dram olduğunu savunan Dilek, "Ben hayvanlara ve tabiata sahip çıkan sıradan bir yurttaşım. Bu canlıların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini istiyorum" dedi.

Dilek, Büyükada'da kalan atların nereye götürüldüğünün, kaç atın sevk edildiğinin ve sevk işleminin hangi idari karara dayandığının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hayvanseverler ise yetkililere "Büyükada'da kalan son atların akıbeti açıklansın, sevk işlemi durdurulsun" çağrısında bulundu.