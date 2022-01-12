Üye Girişi
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi - Son Dakika

Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi

12.01.2022 16:26
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'de yapımı devam eden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki duble yol çalışmasını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'de yapımı devam eden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki duble yol çalışmasını inceledi.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletiliyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeride çıkarılarak, araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu bir duble yol haline getirilecek. Dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarının da yapılarak baştan sona yenilenecek caddedeki çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü birlikte yerinde inceleyerek brifing aldı.

Tahir Büyükakın, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki çalışmaları inceledikten sonra Serdar Mahallesi'nde bölge esnafıyla bir araya geldi. Yerel ve ulusal konular başta olmak üzere uluslararası arenadaki birçok konunun da ele alındığı birliktelikte Başkan Büyükakın, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu kentin her köşesinde yaşayan tüm koca yürekli insanlarını seviyoruz. Tabi bunun yanında Başiskele ilçemize 108 eser ile 422 milyon 723 bin TL'lik yatırım yaptık. Allah'ın izniyle yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize onlarca yatırımı kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Durmayacağız, milletimize hizmet üretmede bir adım dahi geri durmak yok. Sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Bugünden daha fazla milletimizle buluşacağız. Teşkilatlarımızla birlikte milletine hizmet eden kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz ve kentimiz için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.

"Sağlam iradeyle hep birlikte yürüyeceğiz"

Yasin Özlü ise ilçeye yaptığı hizmetler ve büyük yatırımlardan dolayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Özlü, "Korona virüs salgınına rağmen gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışarak ilçemize yatırımlar yaptık, hemşehrilerimize gönülden hizmetler götürdük. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle 2,5 yılda Başiskele'mizin değerine değer katan güzel işleri hep birlikte hayata geçirdik. Bu yıl da ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için daha çok çalışacağız ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ve sağlam iradeyle hep birlikte yürüyeceğiz. Gelecek nesillerimize daha güzel, yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir ülke bırakabilmek için yerelden ulusala yayılan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Tahir Büyükakın, Başiskele, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi - Son Dakika


"Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti         
16:58
Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu         
16:45
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:01:49. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement