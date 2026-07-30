Büyükçekemece Yılın Basın Ödül töreni gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Yılın Basın Ödül töreni gerçekleşti.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Yılın Basın Ödül Töreni gerçekleşti. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ödül töreninde bir çok isme özel verildi. Festival Komitesi ve Halk Jürisi tarafından belirlenen ödüller; Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Basın Danışmanı Ümit Ersoy tarafından takdim edildi.

"Basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Yılın Basın Ödülleri Töreni'nde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik ederek şöyle konuştu: "Festivalimiz kapsamında geleneksel hale gelen basın ödüllerimizi bu yıl da sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumumuza doğru, tarafsız ve ilkeli bir anlayışla bilgilendirme çabalarıyla mesleklerine değer katan gazetecilerimize ve tüm basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.