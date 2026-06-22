Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika
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Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası ödül töreni gerçekleşti

Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası ödül töreni gerçekleşti
22.06.2026 09:57  Güncelleme: 10:01
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Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası, 270 sporcunun 11 kategoride mücadelesiyle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları ile tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları, İnönü Lozan Parkı Çağla Büyükakçay Tenis Kortu'nda oynanarak tamamlandı.

Dereceye giren sporcular

Heyecan dolu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, turnuvada başarı elde eden tenisçileri kutlayarak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sevgi ve selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

18 + Yaş Erkekler Kategorisi 1.Osman Efe Öztürk 2.Ömer Faruk Topkar

18 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Ayşenur Bayram, 2.Mervan Balaman

Yeni Başlayan Erkekler Kategorisi: 1.Kadircan Uzel, 2.Ekrem Akcan

Yeni Başlayan Kadınlar Kategorisi: 1.Esra Çatık, 2.Canan Karadirek

35 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Aykut Şimdi, 2.Çağdaş Doğan

35 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Tülay Altınkeser, 2.Seyhan Şen Dikici

45 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Erhan Yazıcıoğlu, 2.Ali Rıza Arslan

45 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Yeliz Kocatürk, 2.Emine Doğan

55 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Emin Ali Sofuoğlu, 2.Selim Gençbay

Çift Kadınlar Kategorisi: 1.Sara Salıç-Derya Yılmaz, 2.Yeliz Kocatürk-Esra Anar

Çift Erkekler Kategorisi: 1.Deniz Çankaya-Osman Efe Öztürk, 2.Selim Gençbay-Erhan Yazıcıoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika

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