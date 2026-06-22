Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları ile tamamlandı.
Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları, İnönü Lozan Parkı Çağla Büyükakçay Tenis Kortu'nda oynanarak tamamlandı.
Dereceye giren sporcular
Heyecan dolu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. Ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, turnuvada başarı elde eden tenisçileri kutlayarak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sevgi ve selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;
18 + Yaş Erkekler Kategorisi 1.Osman Efe Öztürk 2.Ömer Faruk Topkar
18 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Ayşenur Bayram, 2.Mervan Balaman
Yeni Başlayan Erkekler Kategorisi: 1.Kadircan Uzel, 2.Ekrem Akcan
Yeni Başlayan Kadınlar Kategorisi: 1.Esra Çatık, 2.Canan Karadirek
35 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Aykut Şimdi, 2.Çağdaş Doğan
35 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Tülay Altınkeser, 2.Seyhan Şen Dikici
45 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Erhan Yazıcıoğlu, 2.Ali Rıza Arslan
45 + Yaş Kadınlar Kategorisi: 1.Yeliz Kocatürk, 2.Emine Doğan
55 + Yaş Erkekler Kategorisi: 1.Emin Ali Sofuoğlu, 2.Selim Gençbay
Çift Kadınlar Kategorisi: 1.Sara Salıç-Derya Yılmaz, 2.Yeliz Kocatürk-Esra Anar
Çift Erkekler Kategorisi: 1.Deniz Çankaya-Osman Efe Öztürk, 2.Selim Gençbay-Erhan Yazıcıoğlu - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika
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