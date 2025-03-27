Büyükçekmece ailesi Kadir Gecesi\'nde iftar sofrasında buluştu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kadir Gecesi'nde Büyükçekmeceli vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Kuba Cami'nin avlusunda kurulan iftar sofrasına katılım yoğun olurken, Başkan Akgün ve Büyükçekmeceli vatandaşlar iftar yemeğinin ardından teravih namazını birlikte kıldı. Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programına Büyükçekmecelilerin ilgisi yoğun oldu.

"Kadir Gece'miz mübarek olsun"

İftar yemeğinde Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek şöyle konuştu: "Ramazan ayımızın son günlerine geldik. Ramazan ayının içinde en kutsal gece Kadir Gecesi. Aile iftarlarımız burada bitti. Allah tekrar gelecek sene Kadir Gecesi'nde burada yine son iftarımızda buluşmayı hepimize nasip etsin. Allah hepimizin evlerine, ocaklarına, sofralarına, ceplerine, gönüllerine bereket ihsan etsin. Kadir Gece'miz mübarek olsun. Tüm ailenizle birlikte huzur içerisinde bir gece geçirmenizi, yapılacak olan duaların Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum. Bütün geçmişlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vatanı kuruluşundan bugüne kadar getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepimize sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin. Kadir Gece'miz tüm İslam aleminin huzura ulaşmasına, mutluluğa ulaşmasına vesile olsun." - İSTANBUL