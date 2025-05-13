Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün Almanya\'da Yerel Yönetim Toplantısına Katılacak

Almanya Belediyeler Birliği'nin (Deutscher Stdtetag), 13-15 Mayıs tarihleri arasında Hannover'da düzenlenecek olan 43. Genel Kurul Toplantısı'na, Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) temsilen Büyükçekmece Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün katılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği'ni temsilen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin en kıdemli Türk milli delegasyon üyesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, Almanya Belediyeler Birliği'nin 43. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak. Başkan Akgün, toplantıda Türk yerel demokrasisinin ve Türk belediyeciliğinin gelişiminde TBB'nin katkılarını aktaracak ve iki ülke yerel yönetimleri arasındaki iş birliğini anlatacak. - İSTANBUL