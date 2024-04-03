Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Göreve Başladı

Yerel

Türkiye'de 7 kez üst üste seçim kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, binlerce Büyükçekmecelinin katıldığı kutlama töreniyle görevine başladı.

Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nı dolduran Büyükçekmeceliler Başkan Akgün'ün zaferini marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde 7'inci kez ipi göğüsleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni dönem görevine başlamadan önce ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından belediye binası gelen Başkan Akgün'ü binlerce Büyükçekmeceli Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı. Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, başarının sadece kendisinin değil Büyükçekmece'nin başarısı olduğuna dikkat çekerek; "Büyükçekmece ailem yaklaşık 6 aydan beri siyaset arenasında bizimle birlikte omuz omuza yürüdü. İlçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, gönüllüler, Büyükçekmece ailemiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz velhasıl Büyükçekmece ailemiz başardı. Biz asla ve asla Atatürk'ün göstermiş olduğu aydınlık yoldan ayrılmayız. Biz Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının bekçisiyiz. Biz Cumhuriyetin bekçisiyiz diyerek yolumuza devam etme kararı aldık. Büyükçekmece aileme şahsım ve ekibim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah memleketimizin ve milletimizin yolunu açık etsin. Allah ülkemizi bu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsın. Allah Cumhuriyet trenini yeniden batıya doğru çevirerek o Cumhuriyet trenine tümüyle bu milletin binmesini ve Atatürk'ün aydınlık ışığında yürümeyi nasip etsin."

"Halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz"

Seçim kampanyası sürecinde halkın ekonomik sıkıntılarına çare aramaktan projelerini anlatmaya fırsat bulmadıklarını, yoksulluğun çok derinleştiğini kaydeden Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; "Millet karar verdi. Anadolu kırmızıya boyandı. Üzerine de ay, yıldızı da inşallah bu millet tekrar serecektir. Bugüne kadar bu millet sabretti. Israrla mevcut iktidarı devam ettirdi ama artık umutlarının kesildiğini görünce umutlarını yitirdiklerini görünce "Biz artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan ayrılanlara, Cumhuriyetin değerlerini ve Cumhuriyetin geleceğini, demokrasimizi, demokrasimizin daha güçlenmesini tesis edecek olanların peşine takılacağız. Onlarla omuz omuza yürüyeceğiz ve kısa zamanda aydınlık günlere ulaşmanın yollarını arayacağız" dediler. Halkın önünde, halkın iradesinin dışında hiçbir güç duramaz. Hani Ekrem İmamoğlu yoktu, hani Ekrem İmamoğlu gelemeyecekti? Halk dedi ki "806 bin farkla tarihi rekorla ikinci kez makama oturttuğumuz Ekrem İmamoğlu'nu iktidara rağmen, 1 milyon 250 bin farkla makamına oturtuyoruz. Bu ülkenin önünü hep beraber açacağız. Hiç kimseye kırgınlığımız yok. Bir gerçekten bahsediyorum. Bu Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda hep birlikte yürüyerek demokrasimizi taçlandıracağız. Cumhuriyetimizi yükselteceğiz. Bu ülkenin ekonomisini de yükselteceğiz. Belediyelerden başlayan bu yürüyüş ülkenin genel yönetimine yükselecek." - İSTANBUL