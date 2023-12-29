Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün\'ün abisi Hüseyin Akgün dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün abisi Hüseyin Akgün, bugün düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün abisi Hüseyin Akgün, dün zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Akgün'ün cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakip Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılındı. Cenaze namazına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanı sıra iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Kılınan namazın ardından Hüseyin Akgün'ün cenazesi dualarla Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na doğru son yolcuğuna uğurlandı.
Cenaze namazında bir konuşma yapan Başkan Akgün, katılanlara teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL
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