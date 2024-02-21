Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Grubu ile Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Grubu ile Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Grubu ile Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek Engelli İzci Grubu olan Gökkuşağı Engelli İzci Grubu ile birlikte Dünya İzcilik ve Düşünce Günü'nü coşkuyla kutladı. Etkinlikte öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.

21.02.2024 16:00  Güncelleme: 16:23
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Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek "Engelli İzci Grubu" olma özelliğini elinde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Grubu ile birlikte Dünya İzcilik ve Düşünce Günü coşkuyla kutlandı.

Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışını Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yazır gerçekleştirdi. Etkinliğe Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Reşit Oral, Büyükçekmece Belediyesi Daire Müdürleri, Yönelim Okulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Özgür Alkan, Büyükçekmece Final Anadolu Lisesi Müdürü Asef Ateş, Büyükçekmece Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz ve öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin gösterilerine ilgi yoğun oldu

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu. Öğrenciler etkinlikte enstrüman çalıp şarkı söylediler, sandalye kapmaca oynadılar, şiir okuyup renkli dans gösterileri gerçekleştirdiler. Etkinlikte renkli gösterilerin ve oyunların ardından yeni izcilerin kabul töreni gerçekleşti. Etkinliğin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Yönelim Okulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Özgür Alkan, Büyükçekmece Final Anadolu Lisesi Müdürü Asef Ateş'e Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yazır tarafından çiçek takdim edildi. Dünya İzcilik ve Düşünce Günü etkinlikleri Çılgın Metin konseriyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Grubu ile Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi Engelli İzci Grubu ile Dünya İzcilik ve Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika
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