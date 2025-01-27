Büyükçekmece Belediyesi'nden Çocuklara Özel Sömestr Etkinlikleri - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'nden Çocuklara Özel Sömestr Etkinlikleri

Büyükçekmece Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Sömestr Etkinlikleri

Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatili boyunca çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlenceli atölye etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler, el becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak çeşitli aktivitelerle 31 Ocak’a kadar devam edecek.

27.01.2025 10:37  Güncelleme: 10:44
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Büyükçekmece Belediyesi sömestr tatilinin başlamasıyla çocuklara özel el becerilerini geliştirdiği imkanı bulduğu eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde sömestr tatilinin başlamasıyla çocuklara özel el becerilerini geliştirdiği imkanı bulduğu eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Atölye çalışmalarına çocukların ve ailelerinin katılımı yoğun olurken, yaş gruplarına göre özel planlanan eğitici ve öğretici etkinlikler 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Başkan Akgün öğrencileri yalnız bırakmıyor

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği sömestr etkinliklerinde çocuklar, motor becerilerini geliştirerek birbirinden özel ve eşsiz eserler ortaya çıkarıyor. Sömestr etkinlikleri kapsamında atölye çalışmalarında keçe duvar süsü yapımı, tabak boyama, sıcak çikolata yapımı, taş boyama, baskı resim çalışması, ahşap boyama ve zeka oyunları gibi birçok farklı etkinliklerle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her fırsatta öğrencileri ziyaret ederek sömestr etkinliklerine katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi'nden Çocuklara Özel Sömestr Etkinlikleri - Son Dakika

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