Büyükçekmece Belediyesi Tepecik Alt Havzası İmar Planlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi\'ne Sunacak

Yerel

Büyükçekmece Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilen Tepecik Alt Havzası, Ulus ve Hürriyet Mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000'lik imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere imzalandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Vatandaşımız yetkiyi verdi, gereğini yaptık"

Tepecik bölge halkının uzun zaman sonra kavuştuğu imar planlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunmak üzere imzalayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, halkın yetkisiyle kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Tepecik Merkez imar planları Büyükçekmece Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçmiştir. Şimdi de imzaladık. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gidiyor. Oradan da çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu Başkan'ımızın onayıyla bize geri gelecek ve Tepecik Merkezdeki plan sorunu bitmiş olacak. Yıllardan beri beklediniz. Biz gece gündüz Tepecik planlarıyla yattık kalktık ama siyaset bunu engelledi. 2024 31 Mart'ına kadar meclis çoğunluğu Ak Parti'de olduğu için çıkartamadık. Meclis çoğunluğunu bize verdiniz, 3 ayda çıkarttık. Vatandaşımızın ve belediyemizin önünü açtık. Vatandaşımızın önünü açtık. İnşaatlarını yapacak. Belediyemizin önünü açtık. Çünkü kentsel çalışmamızı çok hızlandıracağız. Tepecik merkezdeki binaların her biri 5.5, 6 depreminde yıkılacak durumda maalesef. Koşar adım giderek vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak zorundayız. Vatandaş bizleri bu makamlara getirirken, siyaset yapmamızı değil. Hizmet yapmamızı isterler. Biz bugüne kadar hizmet yaptık. Vatandaşımızı mutlu ettik. Hep kazandık. Şimdi de vatandaşımız yetkiyi verdi, gereğini yaptık. Bundan sonra artık vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde Tepecik'te de, Tepecik Merkezde de kentsel dönüşüm hızlanacak. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği sağlanacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Ekrem İmamoğlu Başkan'ıma, İBB Meclisi'ne 1/5000'liği hemen hızlı geçirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Emeği geçen teknik arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başkan yardımcısı arkadaşlarıma, müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Tepecik Ailemize hayırlı olsun. Büyükçekmece'mize, Büyükçekmece Belediyesi'ne hayırlı olsun." - İSTANBUL