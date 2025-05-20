Büyükçekmece\'de 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Büyükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Gençlik Kupası, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen Spor Şenliği'nde gençlerle birlikte basketbol oynayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gençlerin enerjisine ortak oldu ve spora verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Gençler, şenlikte doyasıya eğlendi

Katılımın yoğun olduğu Spor Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda sporcular 13-14 yaş, 15-17 yaş,18 yaş ve üzeri kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Çeşitli eğlenceli oyunlar ve etkinlik alanlarının kurulduğu Spor Şenliği'nde, gençler hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

Ödül alan sporcular

Belediye Kent Meydanı'nda tüm kategorilerde yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda ödül alan sporculara madalya ve kupa verildi.

Ödül alan sporcuların listesi şu şekilde oluştu:

13-14 yaş grubunda 1. Lions, 2. Beylikdüzü Basket, 3. Aslanlar oldu. 15-17 yaş grubunda ise 1. İmanlı Gençlik, 2. Hafız, 3. MSK oldu. 18+ yaş grubunda ise 1. Fireball, 2. Adventure Time, 3. Lumiere oldu. 3 sayı yarışmasını kazanan ise Doğukan Yılmaz oldu. - İSTANBUL